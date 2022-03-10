Макрон заявил о невозможности рассматривать вопрос о вступлении Украины в ЕС в условиях конфликта

Заявку Украины на вступление в Евросоюз не должны рассматривать в условиях конфликта. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, уточнил RT.

Французский лидер отметил, что не считает возможной процедуру рассмотрения украинского запроса в сложившихся обстоятельствах.

На саммите ЕС в Версале, писали СМИ, действительно могут поддержать вероятное вступление Украины в Евросоюз. Но конкретное предложение стране пока считают маловероятным, тем более в ускоренном темпе.

Еще одной темой станет постепенный отказ от российской нефти, газа и угля. Таким образом западные страны хотят снизить зависимость от энергоресурсов России.

Постпреды ЕС 8 марта поручили оценить заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в союз.