Премьер может стать главой Киргизии в случае отставки президента

Обязанности президента Киргизии будет исполнять премьер-министр страны, если глава государства уйдет в отставку. Такой порядок действий предписывает Конституция.

«В случае отставки президента по Конституции его обязанности должен был исполнять спикер парламента, но так как он тоже сложил полномочия, они переходят к премьер-министру», — рассказал ТАСС вице-спикер парламента Киргизии Мирлан Бакиров.

Ранее стало известно, что парламент Киргизии утвердил новый состав кабинета министров страны. Новым премьером станет Садыр Жапаров. Именно назначение новых легитимных представителей исполнительной власти было главным условием для отставки президента страны. Так говорил сам Сооронбай Жээнбеков.

За кандидатуру Садыра Жапарова проголосовали все присутствующие на заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты. Они согласились и с его программой, и с предложенным составом кабинета министров. Перед началом заседания подал в отставку спикер Абдылдаев. Он поблагодарил всех за работу и написал заявление об уходе.