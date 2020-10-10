Парламент Киргизии утвердил новый состав кабинета министров. Это было условием для отставки президента

Раннее Жапаров заявил, что говорил с президентом Киргизии, который сообщил о своей готовности уйти в отставку. Сооронбай Жээнбеков обещал покинул свой пост, если будет сформирован новый состав кабинета министров.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло», — говорил действующий президент об условиях своей отставки.

Корреспондент РИА «Новости» передает, что за Жапарова проголосовали все присутствующие на заседании в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты. Они также поддержали предложенный им состав кабинета министров и программу.

Прямо перед началом заседания парламента подал в отставку спикер Абдылдаев. Он сам написал заявление об уходе с поста. Он поблагодарил всех за работу и заявил об отставке.

Также в Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в столице страны. В его резиденцию под Бишкеком прибыл спецназ.