Премьер Молдавии объявил об отставке
Свое решение глава правительства озвучил на брифинге. Накануне он предположил, что состоявшееся заседание Кабмина может оказаться последним. Одной из причин Кику назвал вотум недоверия.
«Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов», — сказал премьер. Он пояснил это необходимостью «решить важные проблемы в стране».
Чтобы достичь цели, подчеркнул Ион Кику, он и вынес предложение о собственной отставке и отставке Кабинета министров.
Премьер-министр поблагодарил за сотрудничество председателя парламента Зинаиду Гречаную, президента Игоря Додона и других членов правительства, уточнил «Интерфакс».
Другие подробности Кику пообещал сообщить, после того как встретится и обсудит ситуацию с избранным главой государства Майей Санду.
Кабмин во главе с Ионом Кику проработал чуть больше года. Состав правительства сформировали в ноябре 2019-го.
Майя Санду победила во втором туре голосования на президентских выборах, опередив действующего главу государства Игоря Додона. Инаугурация нового лидера Молдавии состоится 24 декабря.