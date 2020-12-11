Стала известна дата визита Игоря Додона в Москву

Уточняется, что политик намерен посетить Россию сразу после сложения полномочий главы республики.

Напомним, что победу на выборах главы Молдавии одержала Майя Санду. Во втором туре голосования она опередила нынешнего лидера страны Додона. Инаугурация нового президента государства состоится 24 декабря.

Накануне стало известно, что церемония инаугурации Санду пройдет без иностранных гостей из-за ситуации с коронавирусом.