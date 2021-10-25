Премьер-министр Судана отправили под домашний арест

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук поместили под домашний арест. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники, а также телеканал Al Arabiya.

Телеканалы уточнили, что задержаны, как минимум, четыре министра из правительства Хамдука, среди них — возглавлявшие министерства правительство и связи, а также губернатор Хартума и представитель правящего в стране Суверенного совета. Задержания все еще идут, ими занимаются люди в военной форме и без опознавательных знаков, отметило агентство Reuters.

По данным Al Arabiya, задержания начались после беседы Хамдука с главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Политике в числе прочего обсудили предложения американского спецпосланника США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтмана.

Представитель США посетил Судан в начале октября. В Госдепартаменте заявили, что он подтвердил приверженность Штатов продолжающейся в Судане политической трансформации» и подчеркнул, что США будет оказывать политическую и экономическую поддержку в случае выполнения Хартумом обязательств, которые касаются переходного процесса в стране.

Al Hadath добавил, что военнослужащие блокировали все въезды в Хартум, а также перекрыли мосты. Reuters со ссылкой на очевидца сообщило, что в столице страны отключили мобильную связь и интернет.

Попытка военного переворота произошла в Судане в сентябре 2021 года. Тогда 20 высокопоставленных офицеров вместе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави стали контролировать бронетанковый корпус суданской армии, а потом попытались захватить офисы нескольких государственных СМИ. Позже участников попытки переворота арестовали.