В Судане после неудавшейся попытки государственного переворота задержаны более 40 офицеров, которые принимали участие в путче. Об этом со ссылкой на источник в правительстве африканской страны сообщил телеканал Al Jazeera.

Суданская армия во вторник заявила о предотвращении попытки госпереворота. Ряд дорог в столичном Хартуме перекрыли танки.

Официальный представитель Суверенного совета Судана Мохамед аль-Факи Сулейман заверил, что ситуация в стране под контролем, написал RT. По его словам, подозреваемых в попытке переворота уже допрашивают. Военные готовятся сделать заявление по этому поводу.

Журналист Al Jazeera Хиба Морган, работающий в Хартуме, сообщил, что пока еще остается много вопросов о том, кто именно стоял за попыткой переворота и какие цели преследовал.

Военные пришли к власти в Судане в апреле 2019 года, когда после четырех месяцев массовых протестов в ходе переворота сместили президента Омара аль-Башира, правившего страной 30 лет. Как написало Ura.ru со ссылкой на местные СМИ, за новой попыткой переворота могли стоять сторонники экс-президента. Нынешнее правительство сталкивается с серьезными проблемами в сфере экономики и безопасности.