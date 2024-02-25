Мир 25 февраля 2024, 19:44 Премьер-министр Йемена Мубарак отправился в Москву Премьер Йемена Мубарак обсудит в Москве укрепление отношений с Россией РИА «Новости»

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Премьер-министр, министр иностранных дел международно признанного правительства Йемена Ахмед бен Мубарак направился в Москву с официальным визитом. Об этом сообщило Йеменское агентство новостей Saba.

Как напомнило РИА «Новости», Мубарак посетит Москву спустя 20 дней после своего назначения на пост премьера по приглашению российской стороны.

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В планах политика встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером России Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Целью поездки Мубарака станет обсуждение двусторонних отношений и пути их укрепления и развития.

Ранее стало известно, что США, несмотря на предпринятые попытки, не удалось ухудшить отношения между Россией и Венесуэлой, что подтвердил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в латиноамериканскую страну.