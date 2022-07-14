Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подает в отставку

Премьер Италии Марио Драги на заседании Совета министров объявил об уходе с должности, сообщило итальянское агентство ANSA. Политик объяснил, что принял решение из-за отсутствия условий для реализации правительственной программы.

По словам Драги, сегодня вечером он передаст прошение об отставке президенту республики. Ранее сенат итальянского парламента выразил правительству страны поддержку. Это случилось после того, как голосовать отказался один из участников правящей коалиции — «Движение звезд» (Д5З), сообщило РИА «Новости».

Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения Марио Драги премьер-министр Италии.

Драги подчеркнул, что в Италии больше нет «общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала».

На прошлой неделе итальянский премьер участвовал в переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о поставках альтернативы российским С-400. Президент Турции выразил надежду на подписание документа в ближайшее время.