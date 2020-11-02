Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Накануне Гахария заявил об уходе на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Вслед за премьером о самоизоляции объявили министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава и глава администрации кабмина Натия Мезвришвили. Премьер-министр будет лечиться на дому, уточнил грузинский Первый канал.

Георгию Гахария 45 лет. Он возглавил кабинет министров в сентябре 2019 года.

Согласно результатам парламентских выборов, прошедших в субботу 31 октября, правящая партия «Грузинская мечта», которую представляет Гахария, получает 48,15% голосов. Оппозиционный блок «ЕНД — Сила в единстве» экс-президента Михаила Саакашвили — 27,13%. Всего в парламент прошли семь партий и два блока.

Саакашвили заявил о «тотальной фальсификации» итогов выборов в Грузии и пообещал ежедневно проводить протестные акции, пока не будет назначено новое голосование.