Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил в четверг, что уходит со своей должности. Свое решение он объяснил тем, что правоохранители не задержали лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию, несмотря на решение суда.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договориться с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария, его процитировало РИА «Новости».

В четверг полицейские не смогли пройти в офис оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» в столице Грузии, где находится Никанор Мелия. Суд принял решение о его аресте.

Грузинские СМИ писали, что в офисе ЕНД находятся примерно 200 человек, в том числе лидеры иных оппозиционных партий. Сторонники Мелии намерены препятствовать действиям полиции.

Мелия заявил, что отказывается добровольно выполнять судебное решение о его аресте.

24 декабря стало известно, что премьер-министром Грузии назначен Георгий Гахария. Парламент страны проголосовал за это единогласно. Также вотум доверия выразили составу его Кабмина и правительственной программе. Согласно новому плану, все министры остаются на своих должностях, кроме главы Минюста.