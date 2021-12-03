Премьер-министр Белоруссии пообещал ответные санкции против Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство страны в скором времени введет ответные санкции против Запада. Об этом сообщило БелТА.

По данным RT, это произойдет в ближайшие дни.

«Мы подготовили и в ближайшие дни введем пакет ответных мер экономического реагирования на те ограничительные действия, которые приняты в отношении нашей страны», — пояснил Головченко.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись 20 человек. Также под санкции попали 12 организаций и три воздушных судна. В список лиц, на которые распространяются меры, попал средний сын президента республики Александра Лукашенко — Дмитрий.