США ввели новые санкции против Белоруссии

Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на представителей американского Минфина.

Ограничения коснулись 20 человек. Также под санкции попали 12 организаций и три воздушных судна. В список лиц, на которые распространяются меры, попал средний сын президента республики Александра Лукашенко — Дмитрий.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал военные учения, которые Россия и Белоруссия совместно проведут на границе с Украиной. Он подчеркнул, что учения пройдут в два этапа.