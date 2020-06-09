Премьер-министр Армении приедет в Москву на парад Победы
«Премьер-министр Армении пример участие в параде Победы в Москве», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря армянского премьера Мане Геворгян.
В этом году участие в параде Победы в Москве примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины и других стран.
Президент России Владимир Путин принял решение перенести парад Победы в 2020 году на более поздний срок, чтобы не подвергать жизни людей риску из-за пандемии коронавируса. Власти внимательно следили за состоянием эпидемической ситуации: когда прирост числа выявленных случаев COVID-19 выравнялся, приняли решение провести парад 24 июня.
9 мая в Москве прошел воздушный парад и прогремел праздничный салют. Тогда столица жила в режиме строгой самоизоляции. Это ограничение отменили с 9 июня.