Премьер-министр Армении приедет в Москву на парад Победы

Глава правительства Армении Никол Пашинян примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году праздничное мероприятие пройдет в Москве 24 июня — его перенесли из-за пандемии коронавируса.

«Премьер-министр Армении пример участие в параде Победы в Москве», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря армянского премьера Мане Геворгян.

В этом году участие в параде Победы в Москве примут участие лидеры Казахстана, Киргизии, Сербии, Израиля, Молдавии, Палестины и других стран.

Президент России Владимир Путин принял решение перенести парад Победы в 2020 году на более поздний срок, чтобы не подвергать жизни людей риску из-за пандемии коронавируса. Власти внимательно следили за состоянием эпидемической ситуации: когда прирост числа выявленных случаев COVID-19 выравнялся, приняли решение провести парад 24 июня.

9 мая в Москве прошел воздушный парад и прогремел праздничный салют. Тогда столица жила в режиме строгой самоизоляции. Это ограничение отменили с 9 июня.