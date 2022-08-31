Премьер Японии высоко оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Японский премьер Кисида оценил вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Японский премьер Фумио Кисида высказал соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Он отметил большой вклад президента СССР в дело построения мира без ядерного оружия.
«Он сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после Второй мировой войны. Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений, он является тем человеком, который привел к окончанию холодной войны», — заявил Кисида. Его процитировало РИА «Новости».
Он вспомнил, как Горбачев в 1991 году посетил Нагасаки, а на следующий год — Хиросиму.
«Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия», — добавил премьер Японии.
По его словам, президент СССР оставил после себя большие достижения. Кроме того, у политика было широкое стратегическое мышление и решимость для исполнения задуманного. Кисида подчеркнул, что Горбачев сыграл великую роль в истории.
Михаил Горбачев умер вечером 39 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год.