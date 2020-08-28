В СМИ появилась информация о предстоящей отставке премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Предполагается, что причиной ухода может стать состояние здоровья политика.

В пятницу, 28 августа, местное телевидение NHK WORLD сообщило в Тwittеr о возможной отставке премьер-министра. Есть версия, что решение уже принято, осталось только объявить его на предстоящей конференции. Скорее всего, причиной ухода Синдзо Абэ с поста станет ухудшение состояния здоровья.

Издание отмечает, что Синдзо Абэ за последние несколько недель два раза посещал больницу. В начале августа уже ходили слухи об ухудшении здоровья политика, но тогда секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга эти слухи опроверг и заявил, что у Синдзо Абэ нет проблем со здоровьем.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже уходил в отставку. Это произошло в 2007 году из-за проблем с кишечником. Второй раз политик занял пост премьер-министра в 2012 году. С начала своего премьерского срока Синдзо Абэ непрерывно возглавляет кабинет министров уже 2799 дней.