Премьер Японии лег в больницу на медобследование

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в больницу для прохождения медицинского обследования. Государственный деятель Акира Амари объяснил это тем, что Абэ необходим отдых.

Японский премьер обычно проходит обследования в больнице университета Кэйо раз в полгода. При этом он приезжал в медучреждение 13 июня, сообщило агентство Kyodo. Один из сотрудников больницы заявил, что Абэ необходимо пройти дополнительные обследования.

Телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники уточнила, что премьер-министр будет находиться под наблюдением врачей весь день 17 августа. Кроме того, в материале были опубликованы фотографии Абэ из лимузина, на котором он подъехал к больнице. В свою очередь, Амари в одной из японских программ подчеркнул, что премьер снова отправился в медучреждение, так как ему «нужен отдых».

СМИ начали уделять особое внимание вопросу состояния здоровья Абэ после публикации в еженедельнике Flash. В статье сообщалось, что в начале июля у премьера была рвота с кровью. В августе генеральный секретарь Кабинета министров страны Есихидэ Суга опроверг все слухи и заявил, что у Абэ нет проблем со здоровьем.

Сам Синдзо Абэ подал в отставку в 2007 году. Тогда у него были проблемы с кишечником. Первый срок на посту премьер-министра Японии продлился всего год. Второй раз Абэ стал премьером в декабре 2012 года.