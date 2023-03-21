Мир 21 марта 2023, 07:33 Премьер Японии сегодня посетит Украину и встретится с Зеленским — СМИ NHK: премьер Японии Кисида посетит Украину 21 марта РИА «Новости»

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня посетит Украину, сообщил канал NHK, сославшись на представителей японского правительства и правящей партии. Кисида — последний из лидеров стран G7, не предпринимавший такой поездки с начала спецоперации.

С 20 марта премьер находился с визитом в Индии. Сообщается, что он уже покинул эту страну и направляется в Киев, где проведет «встречу на высшем уровне» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Издание отметило, что Кисида «отдает дань уважения мужеству и стойкости украинского народа» и намерен выразить «солидарность и непоколебимую поддержку Украине».

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«На саммите G7 в Хиросиме главными темами будут ситуация в Украине и поддержка Украины. При таких обстоятельствах премьер-министр Кисида посетит Киев и проведет переговоры с президентом Зеленским, чтобы оценить ситуацию непосредственно на месте», — рассказал каналу генеральный секретарь Либерально-демократической партии Японии Тосимицу Мотэги.

Упомянутый саммит состоится в мае, и в его повестку планируют включить ситуацию на Украине.