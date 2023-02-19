Мир 19 февраля 2023, 03:22 Япония может пригласить Зеленского для участия в саммите G7 — СМИ NHK: президента Украины Зеленского могут пригласить на саммит G7 в Японии РИА «Новости»

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Правительство Японии рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит Группы семи, который планируют провести в Хиросиме. Об этом сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что на саммит могут также могут пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди и его коллегу из Австралии Энтони Альбанезе. Представители стран проведут дискуссии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

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Саммит G7 запланировано провести 19–21 мая в Хиросиме, в его повестку хотят включить обсуждение конфликта на Украине.

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Япония председательствует в G7 с 1 января 2023 года. По словам премьер-министра страны Фумио Кисиды, неформальный международный клуб продолжит оказывать поддержку Украине.

Кисида ранее заявил, что современный мир приблизился к исторической поворотной точке, поэтому странам приходится вести борьбу с проблемами глобального и регионального характера. По словам политика, в роли председателя саммита G7 Япония поведет своих партнеров «к началу дискуссии о четком представлении планов на будущее».