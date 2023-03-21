Мир 21 марта 2023, 13:26 Премьер Японии прибыл с визитом на Украину Премьер-министр Японии Кисида прибыл на Украину с официальным визитом РИА «Новости»

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 марта прибыл с визитом на Украину, сообщило агентство Kyodo. По данным издания, он приехал в Киев на поезде из Польши.

Журналисты напомнили, что поездку до последнего держали в тайне. Ранее Кисида провел встречу со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в Нью-Дели. Агентство уточнило, что японский премьер обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским план восстановления инфраструктуры страны. Таким образом Кисида решил показать украинским властям свою приверженность, отметили авторы статьи.

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По информации телеканала NHK, Кисида прибыл на поезде из Перемышля в Польше в ночь на 21 марта. Японского премьера встретили на вокзале в Киеве. Ранее сотрудник МИД Японии в беседе с ТАСС подтвердил, что премьер-министр страны посетит Украину. Во дипмиссии не стали раскрывать подробности предстоящей поездки.

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В этом году Япония председательствует в G7. Очередной саммит организации состоится уже в мае в Хиросиме. Главными темами заседания станет поддержка и оказываемая Украине помощь.