Премьер Италии допустил покупку вакцины «Спутник V»

Если Евросоюз не примет решения об использовании российской вакцины от ковида «Спутник V», то Италия может сама закупить препарат. Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги.

«Закажем [„Спутник V"], посмотрим. Если европейская координация, особенно в здравоохранении, не работает, нужно быть готовым действовать самим. И это говорю не только я», — привел слова Драги ТАСС.

Итальянский премьер напомнил недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель. Она сообщила, что Берлин самостоятельно закупит российскую вакцину, если ее применение не будет одобрено Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

«Это нормальный прагматизм. Нужно опираться на европейское единство, но если оно не достигается, нужно делать по-другому», — заключил Драги.

В начале марта ЕМА начало проводить последовательную экспертизу препарата «Спутник V». Агентство пояснило, что специалисты изучат соответствие вакцины стандартам Евросоюза в сфере безопасности, качества и эффективности. Российский препарат уже прошел регистрацию более чем в 50 странах мира.