Евросоюзу следует использовать для вакцинации российский «Спутник V». Если ЕС не будет заказывать препарат, то Германия приобретет его сама. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, Евросоюз должен использовать против коронавируса все вакцины, одобренные Европейским лекарственным регулятором (ЕМА).

«Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем», — привело слова канцлера Германии РИА «Новости».

Кроме того, Меркель заявила, что сама бы привилась вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Канцлер прошла бы вакцинацию, несмотря на информацию о возможных побочных эффектах.

«Я бы привилась вакциной AstraZeneca, но я бы дождалась своей очереди. Но я бы в любом случае сделала бы это», — сказала она.

Сейчас в Германии продолжается поэтапная отмена ограничительных мер, введенных из-за ситуации с коронавирусом. В начале марта власти страны продлили действие карантинного режима до 28 числа. Но федеральные земли получили право самостоятельно объявлять послабления.