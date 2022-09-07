Премьер Грузии обсудил с Боррелем возможность вступления страны в Евросоюз | 360°

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Премьер Грузии обсудил с Боррелем возможность вступления страны в Евросоюз

Премьер Грузии Гарибашвили обсудил с Боррелем возможность вступления страны в ЕС

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Возможность вступления Грузии в Евросоюз, а также шаги, необходимые для получения статуса кандидата в члены ЕС, стали темами переговоров премьера Грузии Ираклия Гарибашвили и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу грузинского кабмина.

«По словам премьера, европейская перспектива, которую Грузии предоставили в июне, является сильной мотивацией и огромной ответственностью», — отмечается в заявлении.

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Гарибашвили подчеркнул, что власти прикладывают все усилия для урегулирования политической ситуации в стране. В настоящий момент она является одной из преград на пути в ЕС. Глава правительства Грузии надеется на поддержку Брюсселя в процессе реализации требуемых реформ.

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Вопрос о вступлении в ЕС поднимался и на Украине. Премьер Денис Шмыгаль обсуждал эту тему с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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