Мир 05 марта 2023, 16:10 Премьер Греции принес извинения родственникам жертв железнодорожной катастрофы Премьер Греции Мицотакис извинился перед семьями жертв катастрофы поезда в Ларисе YouTube

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед родственникам всех жертв железнодорожной катастрофы у города Лариса. Он пообещал в ближайшее время полностью ввести в эксплуатацию цифровую систему управления движением составов. Об этом написал Мицотакис на своей странице в Facebook*.

«Я должен всем, но прежде всего родственникам жертв, принести извинения», — подчеркнул премьер-министр Греции.

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Он напомнил, что два железнодорожных состава двигались навстречу друг другу по одним и тем же путям, но никто этого не заметил.

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По словам премьер-министра, если бы систему дистанционного управления движением поездов в стране наладили, то катастрофы можно было бы избежать.

Пассажирский поезд и грузовой состав столкнулись в ночь на 1 марта на участке путей между Афинами и Салониками.

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