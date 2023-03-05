05 марта 2023, 16:10
Премьер Греции принес извинения родственникам жертв железнодорожной катастрофы
Премьер Греции Мицотакис извинился перед семьями жертв катастрофы поезда в Ларисе
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед родственникам всех жертв железнодорожной катастрофы у города Лариса. Он пообещал в ближайшее время полностью ввести в эксплуатацию цифровую систему управления движением составов. Об этом написал Мицотакис на своей странице в Facebook*.
«Я должен всем, но прежде всего родственникам жертв, принести извинения», — подчеркнул премьер-министр Греции.
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Он напомнил, что два железнодорожных состава двигались навстречу друг другу по одним и тем же путям, но никто этого не заметил.
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По словам премьер-министра, если бы систему дистанционного управления движением поездов в стране наладили, то катастрофы можно было бы избежать.
Пассажирский поезд и грузовой состав столкнулись в ночь на 1 марта на участке путей между Афинами и Салониками.
* Facebook — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.
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