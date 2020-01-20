Премьер Гончарук рассказал о негодяях и подонках во власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что некоторые чиновники в его стране — «негодяи и подонки». По его словам, власть пока не успела всех уволить, но работает над этим.

«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», — заявил он в эфире канала «Украина 24».

При этом он отметил, что большинство «негодяев» сейчас живут в сильном дискомфорте. Ведь они уже или потерпели крах, или скоро потеряют свои нелегальные способы обогащения.

Гончарук возглавил правительство Украины в августе 2019 года. В середине января 2020 года премьер подал в отставку после обнародования записи, на которой он раскритиковал президента Владимира Зеленского. Однако глава государства отказался освободить от должности Гончарука и заявил, что дает ему еще один шанс.

В свою очередь премьер-министр отметил высокий кредит доверия, которые ему дали президент и соотечественники. Он заявил, что осознает всю ответственность за происходящее на Украине и вместе с командой будет стараться изменить в лучшую сторону ситуацию в стране.