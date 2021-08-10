Премьер Чехии разрешил главе МВД страны рассказать о несостоявшейся поездке в Москву

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш снял с главы МВД Яна Гамачека запрет на разглашение сведений о предполагавшейся поездке в Москву. Об этом сообщило «Чешское радио».

«Снятие запрета на разглашение сведений о несостоявшейся поездке в Москву подтвердил сам Гамачек, добавив, что пока не отвечал на вопросы полиции, которая ведет расследование по данному делу», — говорится в сообщении.

Вокруг поездки, которая в итоге так и не случилась, разразился большой скандал в чешской прессе. Некоторые журналисты утверждали, что у Гамачека якобы был план обменять данные об участии российских спецслужб во взрывах во Врбетице — на закупку Чехией вакцины «Спутник V» и проведение саммита глав РФ и США в Праге. СМИ писали, что в обмен на миллион доз российской вакцины Чехия может отложить расследование.

В середине апреля Прага внезапно обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице. Они произошли еще в 2014 году, и теперь Чехия решила выслать из страны 18 сотрудников российского посольства. Москва сразу же пошла на ответные меры и объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле отметили, что обвинения без доказательств нанесли очень большой вред отношениям Чехии и России.

О том, что на несостоявшуюся поездку в Москву у Гамачека были тайные планы, в апреле сообщило издание Seznam Zprávy. Сам Гамачек категорически все это отрицает и пообещал привлечь издание к суду за клевету. Тем временем, в Чехии Национальное управление по борьбе с оргпреступностью в мае начало собственное расследование этой поездки. Сейчас оно все еще находится на стадии проверки фактов.

Этим вопросом занимается и комитет по внешней политике чешского сената. Однако глава комитета Павел Фишер пожаловался, что Гамачек игнорирует встречи с сенаторами и говорит, что он слишком занят.