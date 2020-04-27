Кремль назвал «очередной уткой» историю об отравителе из России в Праге

Чешские СМИ опубликовали данные расследования визита в Прагу сотрудника российских спецслужб. Он якобы собирался отравить причастных к сносу памятника маршалу Коневу. В Кремле это сообщение назвали газетной уткой.

«Мы не в курсе вообще этого расследования. <…> [Оно] похоже на очередную утку. Нам вообще ничего не известно ни о каких расследованиях», — приводит РБК слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

26 апреля чешское издание Respekt опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники сообщило о визите в Прагу россиянина с дипломатическим паспортом. С собой у него мог быть яд рицин, которым он якобы хотел отравить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации шестого района столицы Чехии Ондржея Коларжа. Причина — снос памятника маршалу Ивану Коневу, который установили в районе Прага-6 в 1970-х годах.

Президент Чехии Милош Земан осудил это решение столичных властей. Он напомнил, что советский маршал освободил Прагу и Освенцим, а руководство города «ничего стоящего в своей жизни не сделало».