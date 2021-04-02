Премьер Чехии не исключил закупку «Спутник V»

Ситуация с распределением вакцин между странами Евросоюза остается сложной. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не исключил, что для проведения прививочной кампании в республике он может начать переговоры с Россией о поставках препарата «Спутник V». Об этом сообщил ТАСС.

По словам Бабиша, канцлер Австрии Себастьян Курц сразу занял позицию, что он обратится к Москве для закупки миллиона доз вакцины. Чехия, напротив, хотела дождаться одобренных Европейским агентством вакцин и довела ситуацию до критической по количеству зараженных ковидом.

«Теперь мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда ее надо продемонстрировать, этого не происходит», — подчеркнул Бабиш.

На последнем заседании глав правительств стран Евросоюза чешский премьер жестко раскритиковал позицию председательствующей Португалии.

По ее инициативе страны ЕС отказались распределять 10 миллионов доз вакцины Pfizer в пользу Словакии, Хорватии, Болгарии, Латвии и Эстонии. После Лиссабон заявил, что решение приняли при общем компромиссе.

Бабиш заявил, что с таким решением не согласилась Чехия, Словения и Австрия. Он подчеркнул, что заявления о компромиссе ложное, а само решение передать все вакцины только ряду стран, а не разделить между всеми несбалансированное.

Вопрос закупки вакцины «Спутник V» поднимался властями Чехии не один раз. Президент республики Милош Земан несколько раз инициировал переговоры с Москвой, так как эпидемическая ситуация в стране одна из самых тяжелых в ЕС. Однако каждый раз против выступал министр здравоохранения Ян Блатный, который объявлял, что не позволит применять препараты без европейской регистрации.