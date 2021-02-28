Чехия обратилась к России для закупок «Спутника V»

Власти Чехии обратились к России по поводу поставок вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом президент республики Милош Земан сообщил телеканалу CNN Prima News.

Земан по согласованию с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить вакцину от COVID-19.

«Если я правильно проинформирован, этот запрос будет удовлетворен», — сказал Земан.

Для использования «Спутник V» потребуется зарегистрировать препарат в Европейском агентстве лекарственных средств или в чешском Государственном институте по контролю за лекарственными препаратами, добавил Земан.

Вакцинация в Чехии началась в конце декабря 2020 года. Ее прошли 644 тысячи жителей при населении около 10,5 миллиона человек.

В республике доступны вакцины компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

По данным Минздрава страны, пандемия унесла жизни более 20 тысяч чехов. за неделю республика вышла на первое место в мире по числу новых случаев заражения в пересчете на миллион жителей.