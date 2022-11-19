Спецоперация 19 ноября 2022, 14:36 Зеленский заявил, что Россия хочет получить передышку, а не закончить спецоперацию РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что правительство России, которое допустило возможность переговоров в рамках конфликта двух стран, хочет не мира, а временной передышки в спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее заявлял, что получал информацию от западных коллег о том, что Россия выступает за прямые переговоры, и предложил публичный формат мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что США могут повлиять на властей Украины, чтобы те стали сговорчивее.

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«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы», — подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что переговоры вряд ли приведут к какому-то полезному результату. Полученная Россией пауза только усугубит ситуацию, посчитал он. Даже если Украина пойдет на уступки в вопросах территорий и суверенитета, это не даст гарантий наступления мира, заключил он.