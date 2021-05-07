Премьер Белоруссии напомнил об уроках Великой Отечественной войны
Белоруссия никогда не встанет на колени перед теми, кто пытается на нее давить, также как не встала на колени перед самой страшной войной в мировой истории. Жители республики хотели бы навсегда забыть перенесенные страдания и ужасы того времени, но им, к сожалению, приходится все чаще обращаться к урокам войны.
Об этом во время посещения Военного кладбища в Минске заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он напомнил, что в 1994 году республика впервые столкнулась с давлением США и Великобритании, и с тех пор нападки в отношении Белоруссии не прекращались.
Премьер подчеркнул, что далеко не всем нравится суверенитет республики, а методы давления становятся все изощреннее. Головченко также пообещал открыть много неизвестных страниц Великой Отечественной войны.
«Раньше мы больше говорили о героизме. Действительно, героизма было очень много. Но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и дать этому оценку для того, чтобы такое никогда не повторилось вновь», — цитирует слова премьера пресс-служба правительства.
Ранее сообщалось, что мэрия Минска на фоне пандемии коронавируса не разрешила проводить в столице Белоруссии шествие «Бессмертный полк». Желающим отметить День Победы предложили принять участие в возложении венков 9 мая на площади Победы.