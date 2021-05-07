Мэрия Минска отказалась проводить «Бессмертный полк»

Левопатриотические объединения Белоруссии сообщили, что власти столицы отказали им в разрешении на проведение 9 мая 2021 года шествия «Бессмертный полк». Им предложили присоединиться к возложению цветов в этот же день на площади Победы.

Об этом со ссылкой на представителей объединения сообщило РИА «Новости».

«Согласно ответу Мингорисполкома, на наше обращение с просьбой разрешить 9 мая 2021 года в городе Минске шествие „Бессмертного полка“ дан отказ, но предложено принять участие в церемонии возложения цветов к обелиску Победы на площади Победы в память о подвиге Советского народа в борьбе с фашизмом», — сказано в тексте сообщения.

Чтобы принять участие в возложении цветов всем желающим можно собраться 9 мая около Дома-музея первого съезда РСДРП. С собой можно приносить флаги, транспаранты и фотографии участников Великой Отечественной войны.

Из-за пандемии коронавируса акцию «Бессмертный полк» отменили в Эстонии и Узбекистане. В России в 2021 году акция состоится в режиме-онлайн.

Акция «Бессмертный полк» 9 мая проходит в России и других странах. Ее участники несут в руках фотографии ветеранов, партизан и узников концлагерей Второй мировой войны.