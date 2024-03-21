21 марта 2024, 02:31
«Прекрати орать». Шольц осадил активистку, которая пыталась сорвать его выступление
MDR: Шольц прикрикнул на активистку, которая пыталась сорвать его выступление
Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии книжной ярмарки в Лейпциге грубо ответил активистке, которая криком пыталась сорвать его выступление. Трансляцию речи главы немецкого кабмина вел телеканал MDR.
Женщина с начала выступления Шольца пыталась его перекричать. Канцлер в какой-то момент прервал свою речь и прикрикнул на активистку.
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«Прекрати орать», — грубо обратился к женщине Шольц.
В наступившей тишине он заявил, что присутствующих собрала «сила слова, а не крика». Женщина же перешла на визг, когда охранники выводили ее из зала.
«Я не считаю правильным путать демократию с громким ором», — добавил Шольц.
Ранее канцлер назвал смешными обсуждения поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц считает, что Германия отправляет Киеву достаточно вооружений.
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Олаф Шольц
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