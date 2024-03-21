Мир 21 марта 2024, 02:31 «Прекрати орать». Шольц осадил активистку, которая пыталась сорвать его выступление MDR: Шольц прикрикнул на активистку, которая пыталась сорвать его выступление РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии книжной ярмарки в Лейпциге грубо ответил активистке, которая криком пыталась сорвать его выступление. Трансляцию речи главы немецкого кабмина вел телеканал MDR.

Женщина с начала выступления Шольца пыталась его перекричать. Канцлер в какой-то момент прервал свою речь и прикрикнул на активистку.

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«Прекрати орать», — грубо обратился к женщине Шольц.

В наступившей тишине он заявил, что присутствующих собрала «сила слова, а не крика». Женщина же перешла на визг, когда охранники выводили ее из зала.

«Я не считаю правильным путать демократию с громким ором», — добавил Шольц.

Ранее канцлер назвал смешными обсуждения поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Шольц считает, что Германия отправляет Киеву достаточно вооружений.