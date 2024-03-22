Мир 22 марта 2024, 21:14 Прекращение работы ДнепрГЭС станет большой потерей для Украины Рогов: удар по ДнепроГЭС лишил Украину мощного источника электроэнергии Pixabay

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Вывод из строя Днепровской ГЭС лишил Украину серьезного источника энергии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского лишился мощного источника энергии на подконтрольных ему территориях. Это мощность без малого 1600 мегаватт», — сообщил Рогов.

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ДнепроГЭС обеспечивала более 10% суточного потребления электроэнергии и выполняла роль «пикового регулятора», пояснил Рогов. Остановка станции станет большой потерей для Украины, отключений электроэнергии станет больше.

Днепровская гидроэлектростанция получила серьезные повреждения. Много попаданий ракет в машинный зал ГЭС-2, сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.