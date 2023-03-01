01 марта 2023, 08:08
Число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 32 человек
ERT: число погибших при столкновении поездов в Греции увеличилось до 32 человек
При столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции 32 человека погибли, еще 85 ранены. Об этом заявил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в эфире общественного телевидения страны ERT.
«На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны», — сказал Вартакояннис.
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Ранее сообщалось о 19 погибших.
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ЧП произошло около полуночи в городе Темпи, который находится недалеко от Ларисы. Поезда столкнулись на станции Эвангелизмос. После этого начался пожар, три вагона сошли с рельсов.
На месте работают 150 пожарных, они разблокируют людей, которые оказались в двух перевернутых вагонах. У места происшествия стоят 40 машин скорой помощи. Известно, что пассажирский поезд следовал из Афин в Салоники, всего в нем находились 350 человек.
Греция
Поезда
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