Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ | 360°

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Еврокомиссия передумала вводить ограничения цен на российский газ

The Guardian: Еврокомиссия изменила решение о вводе ограничения цен на российский газ

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Европейский союз может отказаться от ввода лимита цен на российский газ из-за несогласия с этой мерой многих стран. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на проект документа.

«Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний», — сказано в материале.

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Лидеры стран G7 на саммите 26–28 июня озвучили желание уменьшить зависимость от энергоносителей из России. Политики предварительно договорились о введении ограничения цен на российские газ и нефть.

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Уже в сентябре они подтвердили это намерение в рамках расширения санкций. Лимит цен планируют ввести 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Россия предупредила, что применяющие лимиты государства останутся без российской нефти.

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