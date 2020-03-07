Представительство Зеленского в Крыму выступило категорически против подачи воды на полуостров

Ни о какой воде для Крыма и речи быть не может, пока полуостров «оккупирован» Россией. Украинская вода приведет «к ослаблению давления на государство-оккупанта». Этого Киев допустить никак не может.

«Представительство [президента Украины Зеленского] в очередной раз, реагируя на заявления отдельных должностных лиц, официально заявляет о недопустимости поставок воды на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Крыма и Севастополя до момента его деоккупации», — говорится в сообщении президентского представительства в Facebook.

Подача воды в Крым, по мнению киевских властей, может «отсрочить момент деоккупации территории Украины», а Россия продолжит «репрессии и преследования украинцев», которые живут в Крыму.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеэфире заявил, что в Крым необходимо пустить воду. Украинская общественность возмутилась из-за этого заявления. Позже Шмыгаль пояснил, что воду Киев может дать только живущим там украинцам, а это невозможно технически. Украина прекратила снабжать водой полуостров после его присоединения к России в 2014 году.