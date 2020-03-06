Украинский премьер объяснил, зачем хотел пустить воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеэфире заявил, что в Крым необходимо снова подать воду. Украинская общественность на него за это взъелась. Пришлось объясняться. Оказалось, что ток-шоу — это не лучшее место для обсуждения серьезных вопросов, а воду, если и поставлять, то исключительно живущим на полуострове украинцам.

«Позиция [Киева] остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до возвращения полуострова в состав Украины», — пояснил в Facebook свои слова Шмыгаль. Он добавил, что Киев хочет в этой ситуации одного: чтобы живущие в Крыму украинцы чувствовали заботу.

По словам Шмыгаля, украинские власти опасаются, что вода может пойти на территорию российских военных баз. Правда жизни такова, что технически поделить воду, которая пойдет людям, и ту, которая отправится на военные базы, невозможно.

Украина подавала в Крым до 85% пресной воды. После воссоединения полуострова с Россией Киев перекрыл краны. Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков заявил «360», что позиция Шмыгаля о возможной подаче воды в Крым «здравая», но верится в это с трудом.