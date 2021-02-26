Евросоюз вышлет постоянного представителя Венесуэлы

В ответ на объявление Каракасом персоной нон грата посла ЕС Исабель Брильянте Педросу, Брюссель объявил, что вышлет постоянного представителя республики. Под новый пакет санкций попали 18 госслужащих республики. В том числе, первые лица государства. Общее число физических лиц достигло 55 человек.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное заявление внешнеполитической службы ЕС.

«По инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепа Борреля] Совет [ЕС] сегодня принял решение объявить главу миссии Венесуэлы при Европейском союзе персоной нон грата», — говорится в документе.

Евросоюз назвал ответ Венесуэлы на введенные сакнции необоснованным и противоречащим задачам ЕС по развитию отношений и строительству партнерства ЕС с третьими странами».

Исабель Брильанте Педросу Каракас объявил персоной нон грата 24 февраля. Ей дали 72 часа на то, чтобы покинуть республику. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал введенные ЕС санкции вмешательство во внутренние дела и демонстрацией предвзятости и высокомерия.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от ЕС изменить санкционную политику, в противном случае он пригрозил прекратить всякий диалог с Европой.