Мадуро отказался от диалога с Евросоюзом из-за санкций

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу. Он отказывается вести диалог с европейскими государствами, пока они не изменят санкционную политику.

«Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом, но, к сожалению, все тщетно. Но таким образом — нет. Либо вы исправите, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза», — сообщило РИА ФАН со ссылкой на заявление президента Венесуэлы.

Мадуро заявил, что Каракас готов нормализовать отношения с Европой, но он не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. В своем выступлении президент Венесуэлы напомнил, что ЕС ввел санкции против политических сил, которые принимали участие в выборах, против судебной власти и представителей армии.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Николасом Мадуро. Главы государств обсудили борьбу с распространением коронавируса, а также поговорили об укреплении суверенитета латиноамериканской страны.