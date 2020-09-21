Представителя Крыма прервали на выступлении в ООН

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец рассказал, что его прервали во время выступления. Инцидент произошел на Европейском региональном форуме ООН.

Модератор форума на словах „российский Крым“ меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны приводит его слова РИА «Новости»

Чегринец добавил, что является белорусом по происхождению и главой Белорусской общины Крыма, поэтому в своей речи он хотел затронуть тему иностранных СМИ и различных институтов, которые используют методики «фейк-ньюс» и пытаются создать в Белоруссии русофобские настроения.

На днях крымские белорусы осудили мнение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланой Тихановской по статусу полуострова. Они посчитали, что она «абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые не связаны со здравым смыслом».