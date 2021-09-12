Представитель Зеленского назвал условие для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным при условии, что на ней будет обсуждаться вопрос Крыма. Об этом пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил в эфире канала «Дом».

Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным лично, но Россия не согласится обсуждать территории, которые Киев считает оккупированными, в том числе Крым. А для украинской стороны это главный вопрос, который она хочет включить в повестку, объяснил пресс-секретарь украинского президента.

По словам Никифорова, Зеленский готов провести встречу в любое время и в любом месте, но только не в России и не на Украине — разве что на линии разграничения в Донбассе. Он отметил, что контакты по этой встрече поддерживаются, но без обсуждения «оккупированных» территорий они считают ее проведение бессмысленной.

«Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — заявил он.

В Кремле ранее заявили, что для российской стороны темы принадлежности Крыма не существует. Поэтому этот вопрос не может быть поднят на встрече Путина и Зеленского, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.