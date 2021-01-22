Представитель ВОЗ объяснил летальность «британского» штамма коронавируса

Она пояснила, что новый штамм способен поражать большее количество людей. В силу своей мутации он быстрее переходит от одного человека на другого. Это приводит к тому, что все больше людей попадают на лечение в палаты интенсивной терапии.

«Система здравоохранения испытывает огромные перегрузки, что приводит к росту летальных случаев», — пояснила она.

По словам ван Керкхове, для перелома ситуации требуется радикально ограничить количество контактов между людьми, чтобы прекратить случаи заражения.

О повышенной летальности нового штамма коронавируса заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отметил, что новая версия возбудителя продолжает циркулировать в Лондоне и на юго-западе Англии. При этом он отметил, что применяемые в стране вакцины показали свою эффективность против обычного коронавируса и его мутировавшего клона.

Ura.ru уточнило, что по статистике, количество летальных случаев среди людей старше 60 лет при заражении «британским» штаммом коронавируса составляет 13 человек на одну тысячу. От обычного возбудителя умирают 10 пациентов при такой же выборке.