Борис Джонсон заявил о более высокой смертоностности «британского» штамма коронавируса

Он уточнил, что новый вид вируса продолжает циркулировать в Лондоне и на юго-западе Англии.

«Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности», — заявил Джонсон.

Он уточнил, что за минувшие сутки в Великобритании выявили еще 40 261 новый случай заражения. Количество пациентов в больницах превысило 38,5 тысяч человек, что на 78% больше, чем в апреле, когда в стране зафиксировали первый пик пандемии.

В стране уже идет вакцинация. Первую дозу препарата от коронавируса получили уже 5,4 миллиона жителей Великобритании. В их числе 71% граждан старше 80 лет и более половины всех постояльцев домов престарелых.

Джонсон уточнил, что вакцины эффективны, как против обычного коронавируса так и его нового штамма. При этом он уточнил, что результаты тестов показывают, что Англия вышла на плато по количеству заражений. Но ситуация до сих пор остается опасной. По статистике из 55 жителей положительный тест сдает один человек.

По данным издания, о повышенной летальности от нового штамма коронавируса заявил член правительственного консультационного совета по борьбе с пандемией Нил Фергюсон. Он привел данные статистики, которые показали, что из одной тысячи человек старше 60 лет от «британского» штамма умирают 13 зараженных. Тогда как от обычного возбудителя при такой же выборке умирают 10 человек.