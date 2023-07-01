Общество 01 июля 2023, 14:21 Власти Украины лишат монахов доступа к корпусам Киево-Печерской лавры Адвокат Чекман: власти Украины лишат монахов УПЦ доступа к корпусам Киево-Печерской лавры Телеканал «360»

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Монахам канонической Украинской православной церкви закроют доступ к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры. Их требуют освободить помещения до 4 июля, сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ. Письмо прислало Минкультуры страны.

Монахи должны освободить пять корпусов Нижней лавры, территория которой находится в ведении УПЦ. В случае отказа, замки заменят, а корпуса опечатают.

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«Решение суда, которого „ожидает“ министр Ткаченко (министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко — прим. ред.) уже никому не нужно?!» — возмутился адвокат.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело о бесхозяйственном использовании земель Свято-Успенской Почаевской лавры. По версии правоохранителей, монахи без разрешения использовали участок площадью свыше тысячи квадратных метров.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей Киевской Руси — накалилась в конце марта. К лавре регулярно начали приезжать силовики. Полиция особого назначения срезала замки и отключала сигнализацию в одном из корпусов. Служителей канонической Украинской православной церкви при попустительстве киевских властей не только избивают, но и убивают.