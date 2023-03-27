Мир 27 марта 2023, 15:35 Представитель талибов заявил, что за терактом в Кабуле стоит ИГИЛ Представитель «Талибана» Карими: за терактом в Кабуле стоят боевики ИГИЛ РИА «Новости»

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Боевики запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* стоят за взрывом в Кабуле, заявил РИА «Новости» представитель движения «Талибан»** Билал Карими. По его данным, жертвами атаки стали шесть человек.

«Ясно одно: <…> такие зловещие явления осуществляют только боевики „ИГ“*», — подчеркнул Карими.

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Он отметил, что в Афганистане игиловцы* ликвидированы на 99% разведывательными силами «Талибана»**.

Взрыв днем 27 марта прогремел недалеко от здания МИД Афганистана, когда сотрудники безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника. По информации полиции, погибли как минимум шесть мирных жителей.

Среди пострадавших есть трое военных. Ранее ТАСС сообщал, что травмы получили около 12 человек, один из них ребенок. В посольстве РФ заявили, что россиян среди жертв и пострадавших нет.

* «Исламское государство» — международная террористическая группировка, запрещена в России.

** «Талибан» — движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.