27 марта 2023, 15:35
Представитель талибов заявил, что за терактом в Кабуле стоит ИГИЛ
Представитель «Талибана» Карими: за терактом в Кабуле стоят боевики ИГИЛ
Боевики запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* стоят за взрывом в Кабуле, заявил РИА «Новости» представитель движения «Талибан»** Билал Карими. По его данным, жертвами атаки стали шесть человек.
«Ясно одно: <…> такие зловещие явления осуществляют только боевики „ИГ“*», — подчеркнул Карими.
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Он отметил, что в Афганистане игиловцы* ликвидированы на 99% разведывательными силами «Талибана»**.
Взрыв днем 27 марта прогремел недалеко от здания МИД Афганистана, когда сотрудники безопасности пытались нейтрализовать террориста-смертника. По информации полиции, погибли как минимум шесть мирных жителей.
Среди пострадавших есть трое военных. Ранее ТАСС сообщал, что травмы получили около 12 человек, один из них ребенок. В посольстве РФ заявили, что россиян среди жертв и пострадавших нет.
* «Исламское государство» — международная террористическая группировка, запрещена в России.
** «Талибан» — движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Афганистан
Терроризм
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