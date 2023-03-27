Мир 27 марта 2023, 13:22 Два человека погибли при взрыве неподалеку от здания МИД Афганистана в Кабуле ТАСС: взрыв прогремел недалеко от здания МИД Афганистана в Кабуле, есть жертвы РИА «Новости»

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По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в Кабуле. Еще 12 человек получили травмы, сообщил ТАСС со ссылкой на данные международной медицинской организации Emergency.

Взрыв прогремел неподалеку от здания Министерства иностранных дел. Среди пострадавших, по предварительной информации, есть ребенок.

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Всех получивших травмы доставили в больницу. Данные об их состоянии уточняются.

В местной администрации, назначенной запрещенным в России движением «Талибан»*, случившееся пока никак не прокомментировали.

В посольстве России в Афганистане агентству заявили, что среди пострадавших при взрыве нет россиян. В дипмиссии добавили, что на место ЧП выехали автомобили скорой помощи с сиренами.

«Сведений о пострадавших российских гражданах нет», — заключили в посольстве.

В январе у здания МИД Афганистана произошел теракт. Тогда, по данным газеты Hasht-e Sobh, погибли более 20 человек.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.