Представитель Пентагона ответил на заявления Украины о войсках России у границ

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил на заявления Украины о том, что российские войска стянуты к границам страны, написало РИА «Новости».

Он заявил, что в настоящий момент Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО, сообщило ИА НСН.

«Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины», — отметил Кирби.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предположил, что Киев в скором времени окончательно потеряет Донбасс.