Депутат Рады заявил, что Украина скоро может потерять Донбасс

Киев в скором времени окончательно потеряет Донбасс. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он считает, что действующим властям «очень удобно» все свои проблемы и неудачи списывать на неурегулированный конфликт в Донбассе. Исходя из этого, политик сделал вывод о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее», — сказал Кива. Его слова приведены на сайте партии.

Депутат уверен, что при таком отношении украинских властей в Донбассе скоро не останется местных жителей, которые готовы «отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, — Украине». По его словам, таких людей уже нет в Крыму.

«И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс», — заключил парламентарий.

Военные действия на юго-востоке Украины начались в апреле 2014 года. Киев стал вести операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Они объявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. За эти годы жертвами конфликта, по данным ООН, стали порядка 13 тысяч человек.

Вопросом урегулирования ситуации занимается контактная группа во время встреч в Минске. За прошедшие семь лет она приняла несколько документов, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако соглашения полностью так и не выполняются.