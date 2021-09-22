«Последнее предупреждение». Политолог Марков назвал 3 версии покушения на советника Зеленского

Советник президента Украины Сергей Шефир является одним из ближайших друзей Владимира Зеленского, и покушение на него могло быть связано как с политикой, так и с бизнесом. Об этом «360» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Политолог привел версию, что покушение на Шефира могли заказать некие украинские олигархи, чтобы защитить свою собственность от попытки Зеленского забрать ее.

«Возможно, он участвовал в „отжатии“ каких-то бизнесов в интересах Зеленского от тех или иных украинских олигархов», — предположил Марков.

Вторая версия Маркова — покушение было «последним предупреждением» лично президенту Украины. По мнению политолога, за этим могут стоять радикальные группировки.

«О том, что следующее покушение будет на него, поскольку Шефир — это ближайший человек к Зеленскому. Возможно, это неофашистские подразделения, которым он не нравится. Возможно, это олигархи, поскольку Зеленский на них тоже пытается наступать», — сказал он.

Третья версия политолога — что покушение на самом деле является инсценировкой.

«Имитация покушения с целью оправдать волну репрессий, которые Зеленский приготовил обрушить на каких-то людей», — заявил Марков.

Шефир, по словам Маркова, является достаточно лояльным по отношению к России. Конечно, его нельзя назвать пророссийским, но советник Зеленского выступает против подавления русского языка на Украине и против конфликта с Россией.

Покушение на советника Зеленского совершили в среду утром в Киевской области. Его автомобиль обстреляли, следователи обнаружили 18 следов от пуль. Сам Шефир не пострадал, но в водителя попали три пули, местные СМИ сообщали, что он в тяжелом состоянии.