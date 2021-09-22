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    22 сентября 2021, 13:02

    «Последнее предупреждение». Политолог Марков назвал 3 версии покушения на советника Зеленского

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Советник президента Украины Сергей Шефир является одним из ближайших друзей Владимира Зеленского, и покушение на него могло быть связано как с политикой, так и с бизнесом. Об этом «360» рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

    «Последнее предупреждение». Политолог Марков назвал 3 версии покушения на советника Зеленского

    Политолог привел версию, что покушение на Шефира могли заказать некие украинские олигархи, чтобы защитить свою собственность от попытки Зеленского забрать ее.

    «Возможно, он участвовал в „отжатии“ каких-то бизнесов в интересах Зеленского от тех или иных украинских олигархов», — предположил Марков.

    Вторая версия Маркова — покушение было «последним предупреждением» лично президенту Украины. По мнению политолога, за этим могут стоять радикальные группировки.

    «О том, что следующее покушение будет на него, поскольку Шефир — это ближайший человек к Зеленскому. Возможно, это неофашистские подразделения, которым он не нравится. Возможно, это олигархи, поскольку Зеленский на них тоже пытается наступать», — сказал он.

    Третья версия политолога — что покушение на самом деле является инсценировкой.

    «Имитация покушения с целью оправдать волну репрессий, которые Зеленский приготовил обрушить на каких-то людей», — заявил Марков.

    Шефир, по словам Маркова, является достаточно лояльным по отношению к России. Конечно, его нельзя назвать пророссийским, но советник Зеленского выступает против подавления русского языка на Украине и против конфликта с Россией.

    Покушение на советника Зеленского совершили в среду утром в Киевской области. Его автомобиль обстреляли, следователи обнаружили 18 следов от пуль. Сам Шефир не пострадал, но в водителя попали три пули, местные СМИ сообщали, что он в тяжелом состоянии.